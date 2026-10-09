إحياء الذكرى السنوية الثالثة لـ"طوفان الأقصى" في صيدا

نظم العمل الجماهيري في حركة "حماس" - لبنان، وقفة جماهيرية في مدينة صيدا؛ إحياء للذكرى الثالثة لعملية "طوفان الأقصى".

وشارك في الوقفة، الجمعة، ممثلون عن الفصائل الفلسطينية والقوى الإسلامية، والأحزاب اللبنانية ومؤسسات اجتماعية وأهلية، وشخصيات علمائية وحشد من الأهالي.

وقال نائب المسؤول السياسي لحركة حماس في لبنان أيمن شناعة إن عملية "طوفان الأقصى" عبرت عن مطالب الشعب الفلسطيني التاريخية المتمثلة بالتحرير والعودة.

وأضاف شناعة أن عملية "طوفان الأقصى" لم تنتج عن ظروف مؤقتة، بل هي امتداد لحركة الشعب الفلسطيني ومطالبه وحقوقه الثابتة، نحو الحرية والاستقلال وبناء الدولة، وتأكيد على عدالة القضية الفلسطينية، التي تجاهلها العالم سنوات طويلة.

وأوضح أن "طوفان الأقصى" رغم الألم والتضحيات والوحشية الإسرائيلية، أعادت القضية الفلسطينية للاهتمام العالمي، ودفعت العالم لإعادة الاهتمام بحقوق شعبنا، كما أنها وجهت ضربات شديدة للكيان الصهيوني.

من جانبه أشاد رئيس هيئة علماء فلسطين في لبنان الشيخ أبو بكر بعملية طوفان الأقصى، وقال إن العالم يقف اليوم مع القضية الفلسطينية، والكيان الصهيوني تحول إلى دولة منبوذة سقطت أخلاقيا وسياسيا وقانونيا.

ودعا أبو بكر إلى وحدة وطنية فلسطينية حقيقية على قاعدة المحافظة على حقوق الشعب الفلسطيني ودعم خيار المقاومة.

المصدر / بيروت/ فلسطين أون لاين: