الحراك الوطني: "طوفان الأقصى" أحدثت تحولات استراتيجية وأعادت القضية للواجهة

قال الحراك الوطني الفلسطيني، اليوم الأربعاء، إن معركة "طوفان الأقصى" أحدثت تحولات إقليمية ودولية مهمة، وأعادت القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام العالمي، معتبرًا أن الاحتلال الإسرائيلي يواجه بعد ثلاث سنوات من المعركة بـ"هزيمة استراتيجية متصاعدة" ومأزقًا على المستويات الداخلية والإقليمية والدولية.

وفي بيان بمناسبة الذكرى الثالثة لمعركة "طوفان الأقصى"، أشار الحراك إلى أن ذلك يأتي رغم التضحيات الكبيرة التي قدمها الشعب الفلسطيني، وحرب الإبادة الإسرائيلية التي خلّفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين والنازحين، فضلًا عن دمار واسع طال مختلف مناحي الحياة في قطاع غزة.

ورأى أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لم يتمكن من تحقيق الأهداف السياسية التي أعلنها مع بداية الحرب، كما لم تنجح، وفق البيان، الولايات المتحدة في تمرير مشروعها المسمى "الشرق الأوسط الجديد"، مشيرًا إلى أن تداعيات المعركة لا تزال تفرض نفسها على المشهد السياسي في المنطقة والعالم.

وأوضح الحراك أن "طوفان الأقصى" كشف، إخفاقات في منظومات الأمن والاستخبارات والقدرات العسكرية لدى جيش الاحتلال، وأظهر أن التفوق العسكري والتكنولوجي لا يكفي لحسم الصراع، في ظل استمرار المواجهة وتداعياتها السياسية والإقليمية والدولية.

ولفت إلى اتساع الحراك الشعبي والحقوقي والإعلامي المساند للقضية الفلسطينية في عواصم غربية ومدن حول العالم، معتبرًا أن ذلك أسهم في تراجع الرواية الإسرائيلية واتساع الحضور الدولي للقضية الفلسطينية.

وأكد الحراك أن من أولويات المرحلة الراهنة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ومواجهة مشاريع التهجير والتهويد، وحماية الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده في أرضه، إلى جانب معالجة احتياجاته المعيشية وضمان وصول المساعدات الغذائية والطبية والإنسانية.

كما شدد على ضرورة احتضان قضية الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال وحماية حقوقهم، والعمل على توفير متطلبات إعادة إعمار قطاع غزة ومعالجة التداعيات الإنسانية والاجتماعية التي خلفتها الحرب.

وحيّا الحراك القوى العربية والإسلامية التي ساندت الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وفي مقدمتها المقاومة اللبنانية واليمنية والعراقية، إلى جانب من وصفهم بأحرار الأمة والعالم، مشيدًا كذلك بالدور الذي قامت به الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مواجهة العدوان الإسرائيلي والأمريكي، وفق البيان.

ودعا إلى الإسراع في تشكيل "الجبهة الوطنية المتحدة" تمهيدًا لتشكيل "جبهة الخلاص الوطني"، بمشاركة مختلف قوى المقاومة والهيئات الشعبية والشخصيات الوطنية الملتزمة بثوابت الشعب الفلسطيني، بهدف مواجهة مخططات الاحتلال والتصدي للمحاولات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وفي ختام بيانه، وجّه الحراك التحية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والأراضي المحتلة عام 1948 والمخيمات والشتات، وإلى الشهداء الذين ارتقوا خلال الحرب، كما حيّا شهداء قوى المقاومة في المنطقة الذين ارتقوا خلال معارك الإسناد والمواجهة.

وتأتي مواقف الحراك الوطني الفلسطيني في ظل استمرار تداعيات حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، وما خلّفته من أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى والنازحين ودمار واسع في مختلف القطاعات، بالتزامن مع تصاعد الدعوات الفلسطينية لتوحيد الصف الوطني وتعزيز المواجهة السياسية والشعبية لمخططات الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين