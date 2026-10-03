بطريرك القدس للاتين ينعى مسيحيتين استشهدتا بمجزرة "الأصالة"

نعى بطريرك القدس للاتين، الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، الفلسطينيتين المسيحيتين ميساء خضر إبراهيم أبو داود (عياد) وابنتها ماري حافظ ميشيل نجار (أبو داود)، اللتين استشهدتا في غارة جوية شنّها الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة.

وقالت بطريركية القدس للاتين، في بيان السبت، إن الكاردينال بيتسابالا أعرب عن "بالغ الحزن والأسى" لاستشهاد ميساء وماري، مقدمًا باسمه وباسم البطريركية ورجال الدين والمؤمنين فيها التعازي إلى عائلتيهما وإلى أبناء الطائفة المسيحية في قطاع غزة.

ودعا بطريرك القدس للاتين الله أن يمنح ذوي الشهيدتين وأبناء الكنيسة في غزة "العزاء والقوة والسلوان"، في أعقاب الغارة التي استهدفتهما فجر اليوم.

وكانت كنيسة القديس بورفيريوس للروم الأرثوذكس في مدينة غزة قد نعت الشهيدتين، مؤكدة استشهادهما إثر القصف الذي طال منزلًا في حي الرمال.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال قصفت فجر السبت شقة سكنية كانت تقطنها الأم وابنتها في حي الرمال، ما أدى إلى استشهادهما، إلى جانب ثلاثة فلسطينيين آخرين، وإصابة عدد من المواطنين.

وتأتي الغارة في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، وسط استمرار الغارات وإطلاق النار والعمليات العسكرية في مناطق متفرقة من القطاع خلال الفترة اللاحقة للاتفاق.

المصدر / فلسطين أون لاين