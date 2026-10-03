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إصابة 5 فلسطينيين في هجوم لمستوطنين على رنتيس برام الله

03 أكتوبر 2026 . الساعة 15:54 بتوقيت القدس
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إصابة 5 فلسطينيين في هجوم لمستوطنين على رنتيس

أصيب خمسة مواطنين، بينهم رجل وزوجته، اليوم السبت، جراء هجوم شنه مستوطنون على مواطنين في قرية رنتيس شمال غربي رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وقال رئيس مجلس قروي رنتيس ماجد خلف، إن مستوطنين هاجموا عددًا من المواطنين في منطقة "التين الشامي" بالقرية، مستخدمين العصي والأسلحة ورذاذ الغاز، فيما تعرضت زوجة أحد المصابين للدهس خلال الاعتداء.

ونُقل ثلاثة من المصابين إلى مستشفى في أراضي الـ48 لتلقي العلاج.

وتتزامن الاعتداءات مع موسم قطف الزيتون، الذي يواجه خلاله المزارعون الفلسطينيون تصاعدًا في هجمات المستوطنين وقوات الاحتلال، ما يعيق وصولهم إلى أراضيهم ويهدد موسمهم الزراعي.

وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بتنفيذ قوات الاحتلال والمستوطنين 2051 اعتداءً ضد المواطنين وأراضيهم وممتلكاتهم خلال الشهر الماضي، بينها 1404 اعتداءات نفذتها قوات الاحتلال و647 اعتداءً نفذها المستوطنون.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات
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