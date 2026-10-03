مركز حقوقي: 21,745 طفلًا استشهدوا في غزة منذ أكتوبر 2023

قال مركز حماية لحقوق الإنسان إن الأطفال في قطاع غزة كانوا في صدارة ضحايا العمليات العسكرية الإسرائيلية منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، في ظل استمرار سقوط الضحايا والإصابات والتهجير والتجويع والحرمان من الحقوق الأساسية.

وأوضح المركز، في ورقة حقائق نشرها اليوم السبت بعنوان "إبادة الجيل"، أن 21,745 طفلًا دون سن 18 عامًا قتلوا منذ بدء الحرب، فيما سُجلت نحو 46 ألف إصابة في صفوف الأطفال، من بينها قرابة 11 ألف حالة بتر في الأطراف السفلية.

وأضاف أن 123 طفلًا توفوا نتيجة سوء التغذية والجفاف خلال الحرب، إلى جانب تسجيل 293 حالة وفاة بين الأطفال حديثي الولادة والخدّج، في ظل تدهور الخدمات الصحية وانقطاع الكهرباء ونقص الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأشار المركز إلى أن نحو 700 ألف طفل حُرموا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر من حقوق أساسية، تشمل الصحة والتعليم والسكن الملائم، فيما تعرض نحو 300 ألف طفل دون سن الخامسة لسوء التغذية والتجويع.

وأكد أن حجم ونمط الانتهاكات التي وثقها بحق أطفال قطاع غزة يستدعيان، وفقًا له، إجراء تحقيقات دولية مستقلة وشفافة ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي.

المصدر / فلسطين أون لاين