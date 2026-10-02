إلغاء شطب القائمتين المشتركة والموحدة و"كاسيف" من انتخابات الكنيست

قررت محكمة الاحتلال العليا، الجمعة، إلغاء شطب القائمة المشتركة، والقائمة العربية الموحدة، ونائب الكنيست عوفر كسيف، لتتيح بذلك خوضها الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي.

وجاء القرار اليوم، بعد أن كانت لجنة الانتخابات المركزية قد قررت شطب ترشحهم. يأتي هذا بينما أعلن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، أمس، سحب ترشح رئيس الحزب سامي أبو شحادة للانتخابات، إثر تأييد غالبية قضاة المحكمة العليا شطب ترشحه.

وصدر القراران المتعلقان بالقائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة بالإجماع، بينما صدر القرار بشأن عوفر كسيف، بأغلبية القضاة، مع وجود رأي أقلية اعتبر أنه ينبغي شطب ترشحه.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية قد قررت شطب كسيف، بادّعاء "إنكاره دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، ولدعمه الكفاح المسلح، أو دولة معادية، أو منظمة إرهابية".

إلا أن المحكمة أصدرتا حُكمها بأغلبية الأصوات وهي 7 أصوات، بخلاف رأي الأقلية وهما قاضيان، لصالح السماح لكسيف بخوض الانتخابات.

وأشار القضاة إلى أن "جميع قضاة الهيئة يرفضون تصريحات وأفعال كاسيف الشائنة التي تثير الاشمئزاز، ومع ذلك، خلصت أغلبية القضاة إلى أن هذه التصريحات أو الأفعال لا تستوفي المعايير الصارمة التي تم وضعها وتحديدها على مر السنين في السوابق القضائية المستقرة".

ويعود ذلك، من بين أمور أخرى، إلى أن هذه التصريحات لا تشكل "الكتلة الحرجة" من الأدلة المطلوبة لإثبات أسباب الشطب.

ورأى القاضيان، صاحبَا رأي الأقلية، أن تصريحات كسيف ونشاطه يُقيمان، بشكل مباشر وغير مباشر، سبب الشطب المتمثل في "دعم نضال مسلح ضد إسرائيل"، وهو ما يتعزز أيضا بالاقتران مع الأمور التي قالها في الماضي.

المصدر / الناصرة/ فلسطين أون لاين: