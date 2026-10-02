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هيئة البترول: أي تغييرات على آلية توزيع الغاز ستعلن رسميًا

02 أكتوبر 2026 . الساعة 15:06 بتوقيت القدس
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هيئة البترول تدعو المواطنين والإعلام لاستقاء معلومات الغاز من مصادرها الرسمية

أكدت الهيئة العامة للبترول في قطاع غزة، أن أي تعديلات أو تغييرات أو تحسينات تطرأ على نظام وآلية توزيع الغاز، سيتم الإعلان عنها رسميًا وحصريًا عبر الموقع الرسمي للهيئة وقناتها على تطبيق "تلغرام".

ودعت الهيئة في بيان صحفي، اليوم الجمعة، المواطنين إلى استقاء المعلومات المتعلقة بتوزيع الغاز من مصادرها الرسمية المعتمدة، محذرة من تداول معلومات غير موثوقة قد تتسبب في إرباك المواطنين.

كما أهابت الهيئة بالصحفيين ووسائل الإعلام عدم تداول أو نشر أي معلومات بشأن آلية توزيع الغاز ما لم تكن صادرة رسميًا عنها، حرصًا على دقة المعلومات وضمان وصولها إلى المواطنين بصورة واضحة وموثوقة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الغاز #هيئة البترول

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