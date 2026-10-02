عشرات آلاف المصلين يؤدون الجمعة في الأقصى رغم تشديدات الاحتلال

أدى عشرات آلاف المصلين، صلاة اليوم الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة ومحيط البلدة القديمة والمسجد.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، أن عشرات الآلاف أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابين من ساحات المسجد الأقصى خلال تواجدهم في الساحات قبل أداء صلاة الجمعة.

ومنعت قوات الاحتلال العشرات من الشبان من الوصول للمسجد الأقصى، بعد إيقافهم وفحص هوياتهم، وأنتشرت بكثافة في محيط البلدة القديمة والمسجد.

وأشاد الشيخ محمد سرندح في خطبة الجمعة، بمن تعلق قلبه في المسجد الأقصى وتعيد وتهجد وتلا القرآن الكريم فيه، وحرص عليه وزاد عنه.

المصدر / فلسطين أون لاين