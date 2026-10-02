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مدفعية الاحتلال تقصف بلدات جنوب لبنان

02 أكتوبر 2026 . الساعة 10:31 بتوقيت القدس
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قصف إسرائيلي على جنوب لبنان (أرشيف)

قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، بلدتي بيت ياحون والمنصوري ووادي زبقين ووادي السلوقي في جنوب لبنان، في حيت  أطلقت قوات الاحتلال نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه بلدة حداثا وأطراف بلدة برعشيت في جنوب لبنان.

كما أطلقت قوات الاحتلال نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه بلدة حداثا وأطراف بلدة برعشيت في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

يذكر أن "إسرائيل" شنت حرباً على لبنان منذ الثاني من مارس/آذار الماضي. واستمرت الغارات الإسرائيلية في استهداف مناطق واسعة في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان، بعد الإعلان الأول عن وقف إطلاق النار بين لبنان و"إسرائيل" في 16 أبريل/نيسان الماضي ومن ثمّ تمديده في 23 أبريل/نيسان الماضي لمدة 3 أسابيع، وتمديده من جديد في 15 مايو/أيار الماضي لمدة 45 يوماً.

وأُعلن في 20 يونيو/حزيران الماضي عن وقف لإطلاق النار، انخفضت بعده وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية لجنوب لبنان.

المصدر / وكالات
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