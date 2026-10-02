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الاحتلال يختطف شابًا ويقتحم بلدات في القنيطرة ودرعا

02 أكتوبر 2026 . الساعة 10:29 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

 اختطفت قوات الاحتلال الإسرائيلي شاباً من أمام منزله في بلدة الحميدية بريف القنيطرة الشمالي، بالتزامن مع حملة مداهمات وتفتيش لعدد من المنازل في البلدة، حسبما أفادت قناة الإخبارية السورية.

وأشارت القناة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي داهمت منازل عدة في قرية معرية بريف درعا الغربي، بعد توغلها في المنطقة بأكثر من 15 آلية عسكرية.

ونوهت إلى أن قوات الاحتلال قصفت بقذيفتين مدفعيتين أطراف سد المنطرة في ريف القنيطرة الأوسط.

وتوغلت قوة من جيش الاحتلال أمس الخميس، في بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة.

وأفادت قناة الإخبارية بأن قوات الاحتلال داهمت في أثناء توغلها منزلاً بالبلدة وخرّبت محتوياته.

وسبق أن توغلت قوة تابعة لجيش الاحتلال في قرية صيدا الجولان بريف القنيطرة الجنوبي، بالتزامن مع توجه الطلاب إلى مدارسهم.

وأفادت قناة الإخبارية بأن القوة المتوغلة ضمّت 12 آلية عسكرية، قبل أن تنسحب باتجاه قرى حوض اليرموك، دون تسجيل أي اعتقالات أو عمليات تفتيش للمنازل.

المصدر / وكالات
#سوريا #القنيطرة #درعا

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