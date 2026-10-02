شهيد وإصابات في قصف إسرائيلي غربي مدينة غزة

استشهد مواطن وأصيب آخرون بجراح، اليوم الجمعة، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين غربي مدينة غزة، فيما واصلت قوات الاحتلال عمليات النسف والقصف المدفعي والغارات وإطلاق النار في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

أفادت مصادر محلية باستشهاد مواطن وإصابة آخرين بعضهم بجروح خطرة جراء استهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين في محيط مفترق أنصار غربي مدينة غزة.

وفي وقت سابق، نفذ جيش الاحتلال عمليتي نسف شمال شرقي وشرقي المدينة، فيما استهدفت طائرة مسيّرة محيط مفترق الشجاعية بقنابل، وشنت طائرات الاحتلال غارات على المناطق الشرقية من حي التفاح.

وفي دير البلح وسط قطاع غزة، استهدفت قوات الاحتلال المناطق الشرقية من المدينة بقصف مدفعي وإطلاق نار.

وفي جنوبي القطاع، فنفّذ جيش الاحتلال عمليات نسف واسعة جنوبي مدينة خانيونس، في حين أطلقت زوارق الاحتلال الحربية النار باتجاه ساحل مدينة رفح.

ومساء أمس الخميس، استُشهد مواطن وأصيب أخرون بجراح، جراء غارة إسرائيلية، على خيمة لعائلة الزطمة في محيط مفترق الإقليمي بمواصي خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 1,439 شهيدا، إضافة إلى 5,052 إصابة منذ إعلان وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025، فيما انتشلت طواقم الإنقاذ والدفاع المدني جثامين 834 شهيدا من تحت الأنقاض والركام خلال الفترة نفسها، وفق معيطات نشرتها وزارة الصحة بغزة أمس.

وبذلك ارتفعت الحصيلة التراكمية لحرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 74,040 شهيدا و175,168 إصابة، وسط استمرار الضغط على المستشفيات والمنظومة الصحية في مختلف أنحاء القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين