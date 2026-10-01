كتلة الصحفي و"سنابل" تفتتحان دورة في الذكاء الاصطناعي للصحفيين

افتتحت كتلة الصحفي الفلسطيني، بالشراكة مع مركز سنابل الخير الشبابي، في قطاع غزة، دورة تدريبية متخصصة بعنوان "تعزيز مهارات الصحفيين وتطويرها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي"، بمشاركة 30 صحفيًا وصحفية.

وتهدف الدورة إلى تمكين المشاركين من توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في مختلف مراحل العمل الصحفي، بدءًا من توليد الأفكار والبحث والتحقق من المعلومات، مرورًا بكتابة الأخبار والتقارير وتحليل البيانات، وصولًا إلى إنتاج المحتوى الرقمي والمرئي والصوتي.

وقالت نائب رئيس كتلة الصحفي الفلسطيني، سميرة نصار، إن الدورة تأتي في إطار جهود الكتلة لتطوير مهارات الصحفيين والصحفيات ومواكبة التطورات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتوظيفها بما يخدم العمل الصحفي.

وأوضحت نصار أن البرنامج التدريبي يقوم على مسارين أساسيين؛ يركز الأول على تعزيز السردية الفلسطينية ومواجهة الرواية الإسرائيلية، من خلال تمكين الصحفيين من إنتاج محتوى مهني ومؤثر قادر على إيصال الرواية الفلسطينية.

وأضافت أن المسار الثاني يركز على التمكين الاقتصادي وفتح آفاق مهنية جديدة أمام الصحفيين، بما يتيح لهم تطوير مهاراتهم والاستفادة منها في مجالات العمل الإعلامي والرقمي والعمل الحر.

وتطرقت نصار إلى الاستحقاق الانتخابي الفلسطيني، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني، رغم ما تعرض له من حرب وحصار، "شعب يحب الحياة"، ويستحق الاستقرار السياسي والتداول السلمي للسلطة، بما يسهم في بناء نظام سياسي قوي ومستدام.

من جهتها، قالت مديرة مركز سنابل الخير الشبابي، إسراء فروانة، إن المركز انتقل، مع انتهاء الحرب، من العمل الإغاثي إلى توفير حاضنة مهنية وتنموية للشباب ومختلف شرائح المجتمع، ضمن مرحلة جديدة تركز على البناء وإعادة بناء العقول وتعزيز الإمكانات والمهارات المهنية.

وأكدت فروانة أن الشراكة مع كتلة الصحفي الفلسطيني تأتي في إطار الاستثمار في الإعلاميين وتمكينهم من الأدوات والمهارات التي تواكب التحولات الرقمية المتسارعة، وتعزز قدرتهم على مواصلة العمل والإنتاج في بيئة إعلامية متغيرة.

وتستمر الدورة لمدة 30 ساعة تدريبية، وتتضمن محاور متخصصة في توليد الأفكار، والبحث والتحقق من المعلومات، وهندسة الأوامر، وصحافة البيانات، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في الصحافة الاستقصائية، وإنتاج المحتوى المرئي والصوتي، وإدارة المحتوى لمنصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل الصحفي.

المصدر / فلسطين أون لاين