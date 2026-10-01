الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس في فلسطين اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يطرأ، اليوم الخميس، انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويكون الجو غائمًا جزئيًا ومعتدلًا في معظم المناطق، مع بقاء درجات الحرارة دون معدلها السنوي العام بقليل.

وأوضحت الأرصاد أن السماء تكون مغطاة بكميات من السحب على ارتفاعات مختلفة، مع بقاء الفرصة مهيأة لسقوط زخات أمطار محلية خفيفة على بعض المناطق، خاصة الشمالية.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وخلال ساعات المساء والليل، يسود جو منعش، خاصة في المناطق الجبلية، فيما حذرت دائرة الأرصاد المواطنين من خطر انزلاق المركبات على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولًا للأمطار.

المصدر / فلسطين أون لاين