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محدث بالفيديو والصور 6 شهداء و15 إصابة في غارة إسرائيلية على مركبة جنوب غربي غزة

30 سبتمبر 2026 . الساعة 12:46 بتوقيت القدس
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جانب من استهداف مركبة مواصلات بشكل مباشر.

استشهد 6 مواطنين وأصيب 15 آخرين، اليوم الأربعاء، في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مركبة مواصلات عمومية في منطقة مجلس الوزراء بحي تل الهوا، جنوب غربي مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن الغارة الإسرائيلية استهدفت حافلة من نوع "فلوكس" كانت تجر "عجلاة"، ما أدى إلى تدميرها بالكامل، فيما جرى نقل الشهداء والمصابين إلى المستشفى، وبينهم إصابات وُصفت بالحرجة.

وتأتي هذه الغارة في ظل استمرار القصف وإطلاق النار الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة، ما أسفر خلال الفترة الأخيرة عن ارتقاء شهداء وجرحى، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

 

 


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المصدر / فلسطين أون لاين
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