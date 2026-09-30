موسكو: سنستخدم كل الوسائل بما فيها النووي لحماية مقاطعة كالينينغراد

حذرت روسيا من أنها مستعدة لاستخدام كل الوسائل، بما فيها الأسلحة النووية، لحماية مقاطعة كالينينغراد من العزل، وفق بيان وزعته سفارة موسكو لدى إيرلندا.

وقالت البعثة الدبلوماسية في بيانها: “ظهرت معلومات تفيد بأن حلف شمال الأطلسي (الناتو) يُعِد لفرض حصار جوي وبحري على مدينة كالينينغراد ومقاطعتها. وهذا ليس ضربا من الخيال، بل مسألة تثير قلقا بالغا لدى روسيا. إن النخبة السياسية الأوروبية، بتهورها وقِصر نظرها، تلعب بالنار”، وفقا لموقع قناة “آر تي”.

وحذرت السفارة قائلة: “ينبغي ألا يساور أحدا أدنى شك في أن روسيا ستكون مستعدة لاستخدام ترسانتها بأكملها، بما فيها السلاح النووي، دفاعا عن أراضيها إذا حاولت دول الناتو عزل مقاطعة كالينينغراد عن بقية أراضي البلاد”.

وأضافت: “في ظل سيناريو كهذا، يرتفع خطر وقوع مواجهة مسلحة، مع احتمال أن توجه روسيا ضربات استباقية إلى مراكز صنع القرار في دول الحلف منذ المراحل الأولى للنزاع”. ووصفت السفارة المسألة بأنها “بالغة الخطورة”، داعية أوروبا إلى “التعامل معها على هذا الأساس”.

المصدر / وكالات