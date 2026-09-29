"معطى": 2200 انتهاك واعتداء للمستوطنين في رام الله منذ مطلع 2026

رصد مركز معلومات فلسطين "معطى" أكثر من 2200 انتهاك واعتداء نفذها مستوطنون في محافظة رام الله والبيرة وسط الضفة الغربية المحتلة، منذ بداية العام الجاري.

وبحسب بيانات المركز، شملت الانتهاكات 12 حالة قتل و87 إصابة، إلى جانب 864 اعتداءً وحالة عربدة، و433 نشاطًا استيطانيًا، و241 اقتحامًا.

وسجلت الاعتداءات وحالات العربدة العدد الأكبر من الانتهاكات، فيما شملت الأنشطة الأخرى 138 حالة سرقة، و106 عمليات حرق، و86 حالة إغلاق، فضلًا عن 131 عملية تخريب استهدفت ممتلكات ومنشآت زراعية.

كما وثق المركز 50 حادثة إطلاق نار، و48 حالة اقتلاع وإتلاف للمحاصيل الزراعية، إلى جانب 4 اعتداءات طالت المقدسات.

وأوضح "معطى" أن هذه الأرقام تعكس اتساع نطاق اعتداءات المستوطنين في محافظة رام الله والبيرة، والتي طالت أرواح الفلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم الزراعية، بالتزامن مع استمرار التوسع الاستيطاني والاقتحامات.

وتوزعت الانتهاكات المرصودة بين اعتداءات مباشرة على الفلسطينيين، وأعمال سرقة وحرق وتخريب وإغلاق، إضافة إلى اعتداءات استيطانية وزراعية طالت الأراضي والممتلكات والمقدسات.

المصدر / فلسطين أون لاين