فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

اتحاد المقاولين بغزة يبحث أولويات التعافي وإعادة الإعمار

الاحتلال يفجر منازل ويقصف بلدات في جنوب لبنان

بعد 12 عامًا.. إيطاليا تنهي وجودها العسكري في العراق

شتاء قاس وخيام متهالكة.. أرقام كارثية في غزة

الإعلام الحكومي: 5,147 خرقًا للاحتلال منذ وقف إطلاق النار و1,421 شهيدًا

"البنوك كلها مملوكة لليهود".. كتابات بارديلا تشعل عاصفة سياسية في فرنسا

بري: ملاحقة "إسرائيل" على جرائمها حق سيادي للبنان

للمرة الخامسة.. الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للأسيرة أسيل حماد

بريطانيا تعلق أو ترفض أكثر من 80 ترخيص تصدير إلى "إسرائيل"

قطر: يجب مضاعفة الجهود لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة والقدس

غزة تتصدر نقاشات مجلس حقوق الإنسان.. مطالب بوقف الشركات العاملة في المستوطنات

29 سبتمبر 2026 . الساعة 18:34 بتوقيت القدس
...
أشارت معظم الدول الأعضاء والمراقبة والمجموعات الجغرافية والسياسية في مداخلاتها إلى الواقع المأساوي في قطاع غزة واستمرار الحصار والاستهداف والقتل

تصدر الوضع الإنساني والحقوقي في قطاع غزة نقاشات مجلس حقوق الإنسان، خلال مناقشة تقرير المفوض السامي بشأن تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالشركات العاملة في المستوطنات، إلى جانب حالة حقوق الإنسان تحت البند السابع.

وأشارت معظم الدول الأعضاء والمراقبة والمجموعات الجغرافية والسياسية في مداخلاتها إلى الواقع المأساوي في قطاع غزة، واستمرار الحصار والاستهداف والقتل، مطالبة بوقف إطلاق النار، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية، ووقف الانتهاكات بحق الفلسطينيين.

كما تطرقت المداخلات إلى الأوضاع في الضفة الغربية، حيث طالبت الدول بوقف اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين، ووقف التوسع الاستيطاني وحجز الأموال الفلسطينية.

وفي السياق ذاته، ناقش المجلس قضية الشركات العاملة في المستوطنات، وسط مطالبات بوقف أنشطتها، باعتبار استمرار عملها مخالفًا لحقوق الإنسان.

وأكدت الدول المشاركة ضرورة احترام حقوق الإنسان ووقف الانتهاكات التي ترتكبها قوة الاحتلال، مشددة على أن المساءلة والمحاسبة تمثلان طريقًا لتحقيق العدالة.

وعبّرت معظم الدول والمجموعات المشاركة عن دعمها لحقوق الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير، فيما تحدثت مجموعة من المنظمات غير الحكومية عن الانتهاكات اليومية، ودعت إلى تفعيل مبدأ المحاسبة وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة.

المصدر / وكالات
#مستوطنات #مجلس حقوق الإنسان #فزة #الشركات العاملة في المستوطنات

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة