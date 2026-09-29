الاحتلال يفجر منازل ويقصف بلدات في جنوب لبنان

شهد جنوب لبنان، اليوم الثلاثاء، تصعيدًا إسرائيليًا جديدًا، تخلله تفجير منازل وقصف مدفعي وتحركات للآليات العسكرية في عدد من البلدات والقرى، فيما امتدت آثار الانفجارات إلى مناطق قريبة من مدينة صور، وسط استمرار العمليات الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية.

وفجّرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على دفعات، عددًا من المنازل في بلدة المنصوري بقضاء صور، ما أدى إلى انفجارات قوية وتصاعد أعمدة الدخان، فيما شهدت البلدة خلال الفترة الماضية أضرارًا واسعة جراء الغارات والعمليات العسكرية.

كما فجرت قوات الاحتلال عددًا من المنازل في بلدة مجدل زون، بالتزامن مع استمرار تحركاتها العسكرية في المنطقة.

وفي كفرتبنيت، أطلقت دبابة إسرائيلية من طراز "ميركافا" قذيفتين باتجاه منطقة جل الشهاب، بالتزامن مع تحرك آليات عسكرية في محيط بلدة أرنون، بينما رُصدت آليات إسرائيلية في برعشيت تزامنًا مع قصف مدفعي طال أطراف البلدة.

ويأتي التصعيد في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان، بما يشمل الغارات والقصف المدفعي وتفجير المنازل والمنشآت، إلى جانب توسيع نطاق الانتشار العسكري الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية.

وتعود جولة الحرب الحالية إلى الثاني من آذار/ مارس 2026، عندما اندلعت مواجهة واسعة بين "إسرائيل" وحزب الله بالتزامن مع الحرب الإقليمية التي بدأت بهجوم أميركي وإسرائيلي على إيران، قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في حزيران/ يونيو.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار، استمرت الهجمات الإسرائيلية والعمليات العسكرية في جنوب لبنان، فيما أبقت "إسرائيل" قواتها داخل مناطق أعلنتها منطقة أمنية، وسط تبادل للاتهامات بخرق التفاهمات.

وأظهرت أحدث حصيلة منشورة لوزارة الصحة العامة اللبنانية، في 25 أيلول/ سبتمبر، أن إجمالي ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 ارتفع إلى 8953 شهيدًا و30,649 جريحًا.

وبحسب الوزارة، بلغت حصيلة الضحايا منذ بدء الجولة الحالية من العدوان في الثاني من آذار/ مارس 2026 وحتى 25 أيلول/ سبتمبر 4386 شهيدًا و12,413 جريحًا.

المصدر / فلسطين أون لاين