الإعلام الحكومي: 5,147 خرقًا للاحتلال منذ وقف إطلاق النار و1,421 شهيدًا

أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن الاحتلال الإسرائيلي تنصل بشكل كامل من التزاماته بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى ارتكابه 5,147 خرقًا للاتفاق خلال عام، أسفرت عن استشهاد 1,421 فلسطينيًا وإصابة 4,983 آخرين، إلى جانب اعتقال 198 مواطنًا.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي، في بيان صدر الثلاثاء، إن الواقع الإنساني والإغاثي في قطاع غزة بات "خطيرًا وكارثيًا"، محذرًا من تداعيات مميتة تهدد مئات الآلاف من النازحين مع اقتراب فصل الشتاء.

وأوضح أن ما دخل إلى القطاع خلال العام الماضي بلغ 72,826 شاحنة فقط، من أصل 210,600 شاحنة من المساعدات الإنسانية والإغاثية ومواد إعادة الإعمار كان يفترض دخولها وفق الاتفاق، بنسبة التزام تقل عن 35%.

وأضاف أن الاحتلال فرض قيودًا مشددة على حركة المسافرين، إذ لم يُسمح بالمغادرة سوى لـ13,785 مسافرًا من أصل 35 ألفًا كان يفترض سفرهم من وإلى قطاع غزة، بنسبة التزام لم تتجاوز 39%.

وأشار البيان إلى أن الأوضاع الإنسانية في القطاع تفاقمت بفعل استهداف المنظومة الصحية والتعليمية والبنية التحتية، إلى جانب سياسة التجويع والتضييق على مختلف القطاعات الحيوية.

وحذر المكتب الإعلامي الحكومي من كارثة إنسانية وشيكة مع اقتراب فصل الشتاء، موضحًا أن أكثر من 1.5 مليون نازح يعيشون داخل خيام، يبلغ إجمالي عددها نحو 270 ألف خيمة، بينها 162 ألف خيمة مهترئة وغير صالحة للاستخدام، بنسبة تهالك تتجاوز 60%.

كما حذر من وجود أكثر من 255 بناية متصدعة وآيلة للسقوط، يعيش فيها آلاف المواطنين، ما يهدد بسقوط ضحايا جدد وتكرار حوادث انهيار المباني.

وطالب المكتب الإعلامي الحكومي المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والدولية بالتدخل العاجل والضغط من أجل وقف القصف واستهداف المدنيين، وفتح المعابر بشكل كامل، والسماح للمرضى والجرحى بالسفر لتلقي العلاج، وضمان إدخال الاحتياجات الأساسية والمساعدات الشتوية، ووقف سياسة التجويع والتعطيش، لتفادي تداعيات إنسانية كارثية خلال فصل الشتاء.

المصدر / فلسطين أون لاين