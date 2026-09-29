"البنوك كلها مملوكة لليهود".. كتابات بارديلا تشعل عاصفة سياسية في فرنسا

كشف تحقيق نشرته صحيفة "ميديا بارت" الفرنسية، في 28 سبتمبر/أيلول 2026، عن محادثات خاصة قالت إنها تعود إلى الفترة بين عامي 2013 و2015، عندما كان جوردان بارديلا ناشطًا في صفوف "الجبهة الوطنية"، التي تحولت لاحقًا إلى "التجمع الوطني".

ووضعت "ميديا بارت" في مقدمة تحقيقها عبارة تنسبها إلى بارديلا تقول: "البنوك كلها مملوكة لليهود"، إلى جانب عبارات أخرى قالت إنها تربط اليهود بالسيطرة على النظام العالمي والمصالح المصرفية والصهيونية.

وقالت الصحيفة إنها تحققت بشكل مستقل من عشرات المحادثات، بالاستناد إلى شهادات أشخاص عاصروا بارديلا خلال تلك المرحلة.

وأشار التحقيق كذلك إلى ورود اسمي برنار هنري ليفي وجاك أتالي في إحدى الرسائل، في سياق حديث بارديلا عن النفوذ الصهيوني والمصرفي، وفق الصحيفة.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات