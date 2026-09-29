للمرة الخامسة.. الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للأسيرة أسيل حماد

جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قرار الاعتقال الإداري بحق الأسيرة أسيل عبد الكريم حماد (مليطات) لمدة أربعة أشهر جديدة، وذلك للمرة الخامسة على التوالي، دون توجيه تهمة أو إجراء محاكمة بحقها.

والأسيرة حماد (34 عامًا)، من بلدة بيت فوريك شرق محافظة نابلس، معتقلة في سجون الاحتلال منذ 3 يونيو/حزيران 2025.

وتعيش عائلة الأسيرة ظروفًا قاسية، في ظل استمرار اعتقالها وغيابها عن طفلتها الوحيدة "إيلياء"، بالتزامن مع استمرار اعتقال زوجها مصعب مليطات إداريًا منذ 21 سبتمبر/أيلول 2025.

وبذلك، تواصل سلطات الاحتلال احتجاز الزوجين إداريًا، بينما تبقى طفلتهما الوحيدة بعيدًا عن والديها.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات