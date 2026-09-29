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قطر: يجب مضاعفة الجهود لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة والقدس

29 سبتمبر 2026 . الساعة 15:44 بتوقيت القدس
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قال مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري، اليوم الثلاثاء، إنه يجب بذل جهود مضاعفة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس.

وحذر الأنصاري، خلال مؤتمر صحفي، من التطورات في الضفة الغربية ومحاولات فرض واقع يتعارض مع التوافق الدولي واتفاق أوسلو.

وأشار إلى استمرار جهود الوساطة القطرية، مؤكدًا أن بلاده لا ترى حلًا آخر للقضية سوى الحل السلمي.

وأضاف: "شهدنا محاولات متكررة من حكومة نتنياهو لتقويض جهود وقف إطلاق النار في غزة".

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات
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