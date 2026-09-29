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966 مستوطنا يقتحمون الأقصى و"بن غفير" يقتحم الإبراهيمي

29 سبتمبر 2026 . الساعة 12:27 بتوقيت القدس
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مستوطنون تحت حماية جيش الاحتلال. (صورة أرشيفية)

اقتحم 966 مستوطنًا إسرائيليا، الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، وسط انتهاكات شملت أداء طقوس تلمودية بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية، في بيان، أن 966 مستوطنًا اقتحموا المسجد صباح اليوم، وتخللت الاقتحامات أداء طقوس تلمودية وصلوات وغناء ورقص وخاصة في الناحية الشرقية من المسجد.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور وزعتها جماعات يمينية إسرائيلية متطرفة، مستوطنين وهم يؤدون طقوسًا تلمودية وصلوات، بما فيها ما يسمى بـ"السجود الملحمي".

وأظهرت مقاطع أخرى المستوطنين وهم يقومون بالغناء والرقص.

وكانت جماعات يمينية متطرفة دعت إلى اقتحامات واسعة للمسجد بمناسبة "عيد العرش" اليهودي، الذي بدأ السبت ويستمر أسبوعًا.

وبحسب دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، فقد اقتحم المسجد أكثر من 1500 مستوطن الأحد وأكثر من 1700 الاثنين، بينهم وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير.

وفي السياق، اقتحم بن غفير مع مئات المستوطنين، الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وجاء اقتحام بن غفير للحرم الإبراهيمي بعد يوم من اقتحامه المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة بمناسبة "عيد العرش".

وكانت سلطات الاحتلال أعلنت، الاثنين، إغلاق الحرم الإبراهيمي أمام المصلين المسلمين خلال فترة "عيد العرش".

وقالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية إن الإغلاق يشمل منع أداء الصلاة ورفع الأذان في الحرم، تمهيدا لـ"وضع يد المستوطنين عليه واستباحته" خلال فترة أعياد اليهود.

المصدر / القدس المحتلة/ فلسطين أون لاين:
#القدس المحتلة #المسجد الأقصى المبارك #الحرم الإبراهيمي الشريف

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