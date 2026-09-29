غزة تشيع الشهيدين البيك وأبو فول بعد اغتيالهما غرب المدينة

شارك مواطنون، اليوم الثلاثاء، في مراسم تشييع جثماني الشهيدين عز الدين البيك ومهند أبو فول، اللذين استشهدا إثر استهداف الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية في حي النصر غربي مدينة غزة، على أن يُوارى جثماناهما الثرى بعد صلاة الظهر بمسجد النور – شارع الثورة بمدينة غزة.

وأظهرت مشاهد التشييع حمل جثماني الشهيدين وتجمع المواطنين وذويهما، وسط حالة من الحزن، قبل استكمال مراسم التشييع ومواراتهما الثرى.

واستشهد البيك وأبو فول جراء استهداف الاحتلال شقة سكنية في حي النصر غربي مدينة غزة، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من القطاع.

وتتواصل الاعتداءات الإسرائيلية في قطاع غزة، مخلفة شهداء وجرحى، في وقت يعيش فيه الفلسطينيون أوضاعًا إنسانية صعبة جراء تداعيات الحرب المتواصلة.













المصدر / فلسطين أون لاين