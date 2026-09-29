بعد 3 أعوام .. تشيع رفات جثامين 50 شهيدا في مخيم النصيرات

شيعت آلاف الجماهير الفلسطينية، الثلاثاء، رفات جثامين 50 شهيدا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ولٌفت الأكفان بالعلم الفلسطيني، وسط مشاركة شخصيات فصائلية ومجتمعية للموكب الجنائزي الذي انطلق من مستشفى العودة وصولا لمقبرة النصيرات.

وعثرت طواقم الدفاع المدني بعد أسابيع من البحث أسفل أنقاض "برج المهندسين" وبنايات سكنية أخرى على رفات الجثامين التي بقيت عالقة تحت أطنان من الركام لمدة ثلاثة سنوات.

وجاءت عملية البحث ضمن مشروع استخراج جثامين عشرات الشهداء العالقة تحت أنقاض المبنى، وذلك استكمالا للمرحلة الثانية من مشروع انتشال الضحايا الذي بدأ منذ مطلع يوليو/تموز الماضي في مدينة غزة، لينتقل العمل إلى المحافظة الوسطى.

وعملت طواقم الدفاع المدني خلال الأسابيع الماضية في "برج المهندسين" المكون من 6 طوابق و24 شقة سكنية كانت تؤوي أكثر من 300 مواطن وقت الغارة الإسرائيلية، حيث تم انتشال نحو 150 شهيدا آنذاك.

ومطلع سبتمبر/ أيلول الجاري واصلت طواقم الدفاع المدني البحث عن رفات جثامين الشهداء التي بقيت عالقة منذ وقوع المجزرة في 1 نوفمبر/ تشرين ثان 2023م.

وبحسب تقديرات حكومية وحقوقية بأن عدد المفقودين منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة بلغ نحو 9 آلاف و500 مفقود، بينهم من لا تزال جثامينهم تحت أنقاض المباني المدمرة، وآخرون لا يزال مصيرهم مجهولًا.













المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: