الغول لـ"فلسطين": مزاعم الاحتلال بشأن وقف إطلاق النار بغزة ذر للرماد في العيون

غزة/ جمال غيث:

قال عضو اللجنة المركزية في الجبهة الشعبية محمد الغول: إن مزاعم الاحتلال بشأن هدنة أو وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، لا يعكس الواقع الميداني مع استمرار الاحتلال في استهداف الفلسطينيين وارتكاب الجرائم بحقهم في غزة كما الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وأوضح الغول، لصحيفة "فلسطين" أمس أن الحديث عن وقف إطلاق النار بات يستخدم لذر الرماد في العيون، مؤكدًا أن حرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني ما تزال مستمرة وأن الاحتلال يواصل جرائمه على الرغم من إعلان اتفاق وقف إطلاق النار.

ودعا المجتمع الدولي وكل الجهات المعنية بالقضية الفلسطينية إلى التحرك العاجل لإنقاذ الشعب الفلسطيني والعمل على وقف حرب الإبادة، مشددًا على ضرورة أن تتحمل الأطراف الدولية مسؤولياتها تجاه استمرار الانتهاكات وسقوط الضحايا.

ودعا الغول، الفصائل والقوى وقيادة السلطة إلى الشروع في حوار وطني شامل وصولًا إلى إستراتيجية وطنية جامعة وقيادة موحدة وبرنامج نضالي مشترك بما يعزز صمود شعبنا وقدرته على مواجهة التحديات التي يفرضها الاحتلال.

كما دعا أحرار العالم إلى مواصلة التحرك في الميادين والساحات دعمًا للقضية الفلسطينية والضغط من أجل وقف الجرائم بحق الفلسطينيين، مؤكدًا أن استمرار التضامن الشعبي والدولي يشكل عاملًا مهمًا في إبقاء القضية الفلسطينية حاضرة على المستوى الدولي.

وتأتي هذه التصريحات مع استمرار خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن في قطاع غزة، في تشرين الأول/ أكتوبر 2025، برعاية وسطاء إقليميين ودوليين، وما رافق ذلك من وقوع شهداء وجرحى يوميا.

وبحسب وزارة الصحة في قطاع غزة، فقد ارتفعت حصيلة ضحايا الحرب منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 74,022 شهيدًا و175,098 إصابة، في حين بلغ عدد الشهداء منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2025 نحو 1,421 شهيدًا، إضافة إلى 4,983 إصابة، وانتشال جثامين 834 شهيدًا من تحت الأنقاض والمناطق المتضررة.

المصدر / فلسطين أون لاين