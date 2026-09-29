استشهد 5 مواطنين، اليوم الثلاثاء، جراء استمرار خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، من خلال القصف وإطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع.

وفي أحدث التطورات، أفاد مراسل ، باستشهاد مواطن وإصابة آخرين، بينهم أطفال، في استهداف طائرات الاحتلال المسيرة مجموعة من المواطنين في مخيم حلاوة بجباليا البلد شمال قطاع غزة.

وبحسب مصادر محلية، استشهد الشاب مصعب البلبيسي إثر استهداف قوات الاحتلال مجموعة من المواطنين بالقرب من عيادة الفاخورة في معسكر جباليا شمالي قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد مواطنين وإصابة عدد آخر بينهما أطفال جراء قصف طائرات الاحتلال، فجر اليوم، شقة سكنية في محيط مفترق اللبابيدي بحي النصر غربي مدينة غزة.

وأعلنت ذات المصادر استشهاد الشاب أحمد أبو مور برصاص قوات الاحتلال أثناء سيره على شارع صلاح الدين في مدينة دير البلح وسط القطاع.

وفي حادثة أخرى نفذت قوات الاحتلال عملية نسف ضخمة شرقي مدينة دير البلح، بالتزامن مع قصف مدفعي إسرائيلي استهدف المناطق الشرقية للمحافظة الوسطى.

وفي شمالي القطاع، أفادت مصادر محلية بإطلاق الاحتلال قنابل إنارة في أجواء منطقة الجواني ببلدة بيت لاهيا، إلى جانب قصف مدفعي استهدف المناطق الشمالية من البلدة.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: