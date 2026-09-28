شهيدة وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي لمنزل يؤوي نازحين في غزة

استشهدت فلسطينية وأصيب عدد من المواطنين، ظهر اليوم الاثنين، جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي سطح منزل يعود لعائلة المشهراوي في منطقة المشاهرة بشارع النفق شرقي مدينة غزة.

وأفاد مصادر محلية بأن المنزل المستهدف يؤوي نازحين، مشيرًا إلى أن القصف أسفر عن استشهاد فلسطينية وإصابة عدد من المواطنين، بينهم حالات وصفت بالحرجة، فيما نقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى المعمداني ومجمع الشفاء الطبي لتلقي العلاج.

ويأتي القصف في ظل استمرار ما تصفه مصادر فلسطينية بخروقات إسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث شهدت ساعات مساء الأحد وفجر الاثنين تحركات للآليات العسكرية وإطلاق نار وقصفًا مدفعيًا في مناطق متفرقة من القطاع، بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع والمسيّرات.

وفي شمال القطاع، تقدمت آليات وجرافات إسرائيلية باتجاه مدرسة المنامة في منطقة الأمريكية غرب بيت لاهيا، تلا ذلك تحرك للدبابات قرب ملعب العطاطرة، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف ومتواصل.

كما أطلقت الآليات الإسرائيلية النار شرق مخيم جباليا، فيما أفادت مصادر ميدانية بوصول عدد من المصابين إلى مجمع الشفاء الطبي جراء إطلاق النار في منطقة العطاطرة شمال القطاع.

وفي مدينة غزة، سُمع دوي انفجار أعقبه قصف مدفعي استهدف المناطق الشرقية للمدينة، بينها منطقة السنافور، بالتزامن مع استمرار إطلاق النار من الآليات العسكرية في مناطق شمال غرب بيت لاهيا.

وفي وسط القطاع، أطلقت طائرات مسيّرة من طراز "كواد كابتر" النار شرق مخيمي المغازي والبريج، بالتزامن مع إطلاق نار من الآليات شمال مخيم البريج، فيما سجلت تحركات لعدد من الآليات جنوب وادي غزة ترافقت مع إطلاق نار.

أما جنوب القطاع، فشهدت أجواء مواصي خانيونس تحليقًا مكثفًا لطائرات الاستطلاع، إلى جانب إطلاق نار من الآليات جنوب المدينة، فيما أطلقت الدبابات الإسرائيلية النار بكثافة في منطقة مواصي رفح.

كما حلقت طائرات "كواد كابتر" على ارتفاع منخفض في منطقة التوام، الممتدة من المخيم المصري حتى دوار الصفطاوي، بالتزامن مع استمرار التحليق المكثف لطائرات الاستطلاع في أجواء خانيونس ومدينة غزة.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار سريان اتفاق وقف إطلاق النار، وسط تقارير فلسطينية عن إطلاق نار وقصف مدفعي وتحركات للآليات العسكرية الإسرائيلية في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين