بلدية غزة تحذر: 230 مبنى آيلًا للسقوط

حذرت بلدية غزة من مخاطر 230 مبنى آيلًا للسقوط في المدينة، موصيةً بإخلائها وتأمينها، في ظل استمرار أعمال الكشف والمتابعة للمباني المتضررة جراء العدوان.

وأوضحت البلدية أن طواقمها تعاملت مع 430 بلاغًا وشكوى خلال الفترة الممتدة من أكتوبر/تشرين الأول 2025 وحتى 24 سبتمبر/أيلول 2026، وأجرت كشوفات على 380 مبنى جرى تصنيفها ضمن المباني الخطرة.

وأضافت أن الجهات المختصة أصدرت 442 إخطارًا رسميًا بالإخلاء، فيما أحالت وزارة الأشغال العامة والإسكان 150 حالة إلى البلدية، جرى الكشف على 80 مبنى منها وتصنيفها مباني خطرة وإحالتها للمتابعة.

وأكدت البلدية استمرار أعمال الكشف والمتابعة والتنسيق مع الجهات المختصة، إلى جانب إعداد تقرير نهائي محدث، ومواصلة إزالة المباني الخطرة ضمن المشاريع الممولة والإمكانات المتاحة.

ودعت إلى توفير كرافانات لإيواء السكان الذين يتعين إخلاؤهم، وإدخال آليات الإنقاذ والمعدات الثقيلة، إلى جانب توفير مواد البناء اللازمة لتدعيم الأعمدة والأسقف المتضررة والحد من مخاطر انهيار المباني.

المصدر / فلسطين أون لاين