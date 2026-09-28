إخلاء كامل لطاقم مستشفى كمال عدوان مع تقدم آليات الاحتلال نحو المستشفى

أُخلي طاقم مستشفى كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، اليوم الاثنين، بشكل كامل، عقب تقدم آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي باتجاه المستشفى، وسط تصعيد ميداني متواصل يفاقم أوضاع المنظومة الصحية في شمال القطاع.

وأفادت مصادر طبية بإخلاء كامل طاقم المستشفى، بعد اضطرار العاملين فيه إلى الانسحاب مع اقتراب الدبابات الإسرائيلية من محيطه.

ويأتي ذلك في ظل أوضاع صعبة يواجهها القطاع الصحي شمالي غزة، جراء استمرار العمليات العسكرية والتضييق، إلى جانب النقص الحاد في الوقود والمستلزمات الطبية، ما يفاقم المخاطر التي تهدد حياة المرضى والجرحى.

وأثار تقدم الآليات الإسرائيلية باتجاه المستشفى مخاوف من تكرار عمليات الحصار والاقتحام التي تعرض لها خلال مراحل سابقة من الحرب، وأدت إلى تعطيل قدرته على تقديم الخدمات الطبية وإخراجه عن الخدمة في فترات مختلفة.

وكان مستشفى كمال عدوان قد تعرض لاقتحام وحصار إسرائيليين في كانون الأول/ديسمبر 2023، تخلله اعتقال عدد من أفراد طواقمه الطبية، بينهم مدير المستشفى الدكتور حسام أبو صفية، إضافة إلى أضرار لحقت بمرافقه وساحاته.

كما تعرضت منشآت حيوية فيه لأضرار، بينها مولدات الكهرباء ومحطات الأكسجين، فيما أدى منع إدخال الوقود والمستلزمات الطبية إلى توقف العمل في عدد من أقسامه خلال مراحل مختلفة.

ويأتي إخلاء الطاقم في ظل استمرار التحركات العسكرية الإسرائيلية في شمال القطاع والضغوط المتزايدة على المنظومة الصحية، ما يترك المرضى والجرحى أمام مخاطر متصاعدة، في وقت تتقلص فيه قدرة المنشآت الطبية على تقديم الرعاية اللازمة.

ويُعد مستشفى كمال عدوان من أبرز المنشآت الصحية في شمال قطاع غزة، وقد واصل تقديم خدماته الطبية خلال مراحل مختلفة من الحرب، رغم الحصار والاستهداف ونقص الإمكانات.

ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربًا على قطاع غزة خلّفت أعدادًا كبيرة من الضحايا والجرحى، إلى جانب دمار واسع ونزوح جماعي وأزمة إنسانية وصحية حادة.

وتتهم جهات فلسطينية ودولية إسرائيل بارتكاب انتهاكات جسيمة خلال الحرب، فيما نظرت محكمة العدل الدولية في دعوى رفعتها جنوب أفريقيا تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، وأصدرت المحكمة تدابير مؤقتة في القضية.

وأدت الحرب إلى انهيار واسع في القطاع الصحي في غزة، مع تضرر أو خروج عدد كبير من المنشآت الطبية عن الخدمة، ونقص حاد في الأدوية والوقود والمستلزمات الطبية، وفق تقارير أممية ومنظمات دولية.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات