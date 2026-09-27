"الصحة": شهيدان و11 إصابة خلال 24 ساعة في غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، وصول شهيدين و11 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، جراء استمرار العدوان الإسرائيلي.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن حصيلة الشهداء منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025 بلغت 1,417 شهيدًا و4,964 إصابة، إضافة إلى 834 حالة انتشال ضحايا من تحت الركام.

وأوضحت أن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفعت إلى 74,018 شهيدًا و175,079 إصابة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف مناطق متفرقة من قطاع غزة بالقصف الجوي والمدفعي وإطلاق النار، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار، ما أسفر عن سقوط مزيد من الشهداء والجرحى، في ظل أوضاع إنسانية وصحية متفاقمة داخل القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين