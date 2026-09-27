لافروف يحذر من تلاشي المساحة الجغرافية لقيام دولة فلسطينية

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة لم يتحقق، وكبار السن والنساء والأطفال يقتلون، محذرا من أن توسع الاستيطان الإسرائيلي يجعل إنشاء دولة فلسطينية مستحيلا.

وقال لافروف، خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، "السلام لم يتحقق حتى الآن في قطاع غزة وكبار السن والنساء والأطفال يُقتلون ووضعهم حرج للغاية".

وشدد على أن "الوقت حان لحل القضية الرئيسية في الشرق الأوسط وضمان إقامة الدولة الفلسطينية استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة".

وأشار إلى أن "مجلس الأمن أقر خطة السلام لقطاع غزة قبل نحو عام لكن السلام لم يتحقق حتى الآن".

وحذر من أن "استمرار الوضع الراهن سيحول دون إقامة دولة فلسطينية بسبب انعدام المساحة المتاحة لها".

وتواصل "إسرائيل" خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث أعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع حصيلة الشهداء منذ سريان الاتفاق في 11 أكتوبر الماضي إلى أكثر من 1372 شهيدا و4659 مصابا، فيما بلغ إجمالي حالات الانتشال 831 حالة.

وسبق أن شدد لافروف على أن منطقة الشرق الأوسط ستظل تعاني من الاضطرابات ما لم يتم تسوية الصراع العربي الإسرائيلي، الذي يعد أعقد الصراعات وأقدمها في العالم، مؤكدا أن أي تسوية شاملة يجب أن تشمل جميع أبعاد هذا الصراع، بما في ذلك القضية الفلسطينية التي تمثل الجانب الأكثر إيلاما.

المصدر / نيويورك/ فلسطين أون لاين: