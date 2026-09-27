المرشح الديمقراطي عبدول السيد: ما يحدث في غزة إبادة إسرائيلية

أكد المرشح الديمقراطي لعضوية مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان، عبد الرحمن محمد السيد (عبدول السيد) أن السياسة الأمريكية تجاه "إسرائيل" والفلسطينيين تحتاج إلى إعادة تعريف تقوم على مبدأ واحد: تطبيق القانون الدولي على الجميع من دون استثناء.

وقال السيد، في لقاء في بودكاست كاتب المقال "إيزرا كلاين" في صحيفة "نيويورك تايمز"، إن أمريكا التي ساهمت بعد الحرب العالمية الثانية في بناء نظام دولي قائم على قواعد وقوانين، أصبحت تتعامل معه بصورة انتقائية، فتطالب الآخرين باحترامه بينما تتجاوزه عندما تتعارض قواعده مع مصالحها.

ويضع السيد "إسرائيل" في صلب هذا النقد، معتبرا أن سلوكها يمثل "أكبر استثناء" بين الدول من حيث الفارق بين ما يفترض أن تواجهه من مساءلة وما تتلقاه فعليا من دعم أمريكي.

ويصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية بأنه نظام فصل عنصري، كما يصف الحرب في غزة بأنها إبادة جماعية.

ويشدد على أن واشنطن ساعدت وسلّحت الحكومة الإسرائيلية بينما تعلن في الوقت نفسه دعمها لـ"حل الدولتين"، وهو ما يراه تناقضا، لأن السياسة الإسرائيلية، في رأيه، تعمل على إغلاق الطريق أمام قيام دولة فلسطينية.

لذلك، يدعو إلى التعامل مع "إسرائيل" كما تتعامل الولايات المتحدة مع أي دولة أخرى إذا ارتكبت الأفعال نفسها، بما في ذلك إخضاعها للقانون الدولي والمساءلة.

ويطرح عبدول السيد أولوية داخلية: فهو يرى أن مليارات الدولارات التي ترسلها الولايات المتحدة إلى الخارج، بما في ذلك لإسرائيل ودول أخرى في المنطقة، تثير سؤالا عن العدالة في وقت تعاني فيه مجتمعات أمريكية فقيرة من نقص الموارد الأساسية.

ومن موقعه كسياسي من ميشيغان، يشدد السيد على أن مسؤوليته هي التأكد من أن الأموال الأمريكية لا تجعل مشكلات الآخرين أسوأ.

"أيباك" وحماية اليهود الأمريكيين

من جهة أخرى، يرى السيد أن الديمقراطيين يحتاجون إلى التمييز بين حماية اليهود الأمريكيين وحقهم في الأمان والمشاركة السياسية، وبين انتقاد حكومة أجنبية وسياسة الولايات المتحدة تجاهها.

ويقول إن انتقاد "إسرائيل"، في نظره، لا ينبغي أن يختلط بالعداء لليهود، كما ينبغي أن تكون حماية الجالية اليهودية منفصلة عن تحديد السياسة الخارجية الأمريكية.

وفي حديثه عن لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك)، يشير السيد إلى إنفاق المنظمة 32 مليون دولار لدعم منافسته هالي ستيفنز في الانتخابات التمهيدية بميشيغان، معتبرا أن المال السياسي ساعد في الحفاظ على الإجماع بشأن "إسرائيل".

المصدر / نيويورك/ فلسطين أون لاين: