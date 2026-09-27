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جرحى في قصف إسرائيلي جوي ومدفعي على غزة

27 سبتمبر 2026 . الساعة 07:21 بتوقيت القدس
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(صورة أرشيفية)

أصيب خمسة مواطنين، فجر الأحد، في قصف طائرة مسيّرة للاحتلال الإسرائيلي خيمة تؤوي نازحين في محيط سوق حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن غارتين إسرائيليتين استهدفتا حي الشيخ رضوان، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من الدبابات والزوارق الحربية الإسرائيلية تجاه المناطق الشمالية الغربية من مدينة غزة.

وأطلقت الآليات الإسرائيلية النار بكثافة صوب الأحياء السكنية في مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق نار من الدبابات والزوارق الحربية باتجاه المناطق الغربية.

وفي وسط القطاع، أطلقت آليات الاحتلال العسكرية نيرانها وقذائفها العسكرية صوب الأحياء السكنية غرب المحافظة.

وفي جنوبي القطاع، تعرضت مواصي مدينة رفح لقصف مدفعي وإطلاق نار مكثف من الآليات الإسرائيلية، فيما أطلق الطيران المروحي الإسرائيلي النار جنوبي المواصي.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين:
#قطاع غزة #قصف إسرائيلي #الإبادة الإسرائيلية

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