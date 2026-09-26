كاتب سياسي: الحية أرسل رسائل داخلية وخارجية وجدد مسؤولية حماس الوطنية

قال الكاتب والمحلل السياسي د. إياد القرا، إن تصريحات رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس د. خليل الحية، بمثابة رسائل داخلية وخارجية عدا عن التزامها بالمسؤولية الوطنية تجاه مختلف القضايا.

وأضاف القرا، في تصريح لموقع "فلسطين أون لاين"، أن تصريحات "الحية" عكست شعوره بالمسؤولية نحو الواقع الإنساني وصعوبة الحياة المعيشية في غزة، ومحاولاته المستمرة لإنقاذ سكان القطاع من آثار الإبادة الإسرائيلية.

وفي 20 يوليو/تموز 2026، أعلنت حماس انتخاب خليل الحية رئيس لحركة حماس، وهو أب لأربعة شهداء ارتقوا خلال الحروب الإسرائيلية على القطاع.

وذكر أن تصريحات "الحية" أجابت على العديد من التساؤلات والقضايا حول مسار المفاوضات السياسية لاتفاق وقف إطلاق النار، والتي أكد خلالها أن "حماس قدمت كل ما لديها .. وتنتظر أن تلزم الولايات المتحدة إسرائيل بتنفيذها".

ورجح غياب أية جهود سياسية حقيقية باتجاه إلزام "إسرائيل" ببنود "خارطة الطريق" لاتفاق وقف إطلاق النار، وهو ما دفع رئيس حماس لتجديد الدعوة للوسطاء للتحرك في هذا الأمر.

وداخليا أيضا، منح الحية فرصة جديدة لإمكانية التوجه للوفاق الوطني حول القضايا المطروحة كالانتخابات التشريعية والمجلس الوطني، بحسب الكاتب السياسي، الذي أكد أن "حماس تبدي دائما مرونة لإعادة ترتيب الحالة الفلسطينية".

وخارجيا، أشار القرا إلى حراك حركة حماس في تطويق "الأزمة اليمنية" استثمارا لعلاقات مع الأطراف اليمنية – كونها حركة مقاومة فلسطينية- وتسعى لتوجيه البوصلة العربية والإسلامية دوما نحو القضية الفلسطينية والمسجد الأقصى المبارك.

ولم يستبعد أن تكون تصريحات الحية بمثابة رسالة للملكة العربية السعودية بأن "حماس ممكن أن تلعب دورا إيجابيا في الملف اليمني" رغم الظروف الصعبة التي تمر فيها القضية الفلسطينية"

وأكد القرا أن حماس تحرص دائما على الوحدة العربية والإسلامية لصالح القضية الفلسطينية، ووقف أية خلافات أو صراعات تخدم المصالح الإسرائيلية.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: