الشرطة تدعو التجار إلى عدم افتعال أزمات خانقة في غزة

أكدت المديرية العامة للشرطة على جميع المواطنين والتجار وأصحاب المحال والمراكز التجارية في قطاع غزة بضرورة التداول بالعملات الورقية الصالحة للاستخدام بمختلف أنواعها، جديدة أو قديمة، شريطة ألا تكون تالفة.

وأعلنت إدارة المباحث العامة في الشرطة، في تصريح مقتضب، أنها ستباشر مهامها لمتابعة الالتزام بذلك في جميع مناطق القطاع، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة بحق المخالفين.

ودعت جميع التجار وأصحاب المصالح التجارية إلى إعلاء المصلحة الوطنية وعدم المساهمة في افتعال أزمات من شأنها التضييق على المواطنين.

كما دعت المواطنين إلى الإبلاغ عن المخالفين عبر الاتصال على الرقم المجاني للعمليات المركزية (109)، أو إبلاغ أقرب مركز شرطة.

ويعاني قطاع غزة من أزمة حادة وغير مسبوقة في السيولة النقدية (الكاش) وتداول العملات، ناجمة عن الإبادة الإسرائيلية وتدمير البنية التحتية المصرفية وإغلاق البنوك ومنع إدخال الأموال.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: