ملتقى شبابي في لبنان يطالب بانتخابات حرة للمجلس الوطني

نظّم "الملتقى الوطني لشباب فلسطين"، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في لبنان، اليوم السبت، ملتقى حواريًا شبابيًا موسعًا في مدينة صيدا جنوبي لبنان، تناول ملف انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني وآليات تمثيل اللاجئين والشباب في الشتات.

وشهد اللقاء مشاركة عدد من الكوادر والفعاليات الشبابية، إلى جانب ممثلين عن القوى الوطنية والشخصيات المجتمعية والنقابية، في إطار المساعي الرامية إلى تفعيل الديمقراطية في المؤسسات الوطنية.

وشدد المتحدثون والمشاركون في مداخلاتهم على الأهمية البالغة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية للمجلس الوطني الفلسطيني في لبنان، مؤكدين أن من حق اللاجئين الفلسطينيين اختيار ممثليهم بإرادتهم الحرة ودون وصاية.

وعبّروا عن رفضهم القاطع لسياسات الإقصاء والتفرد والاستئثار بالقرار الوطني، معلنين رفضهم لأي صيغ أو مجمعات انتخابية قائمة على التعيين أو المحاصصة الضيقة، التي تختزل حق الشعب الفلسطيني وتصادر إرادته.

وأشار المشاركون إلى أن الإصلاح الشامل وتطوير منظمة التحرير ينبغي أن يقوما على قاعدة الشراكة الوطنية والتمثيل الديمقراطي العادل، لتظل المنظمة الممثل الشرعي والجامع لجميع أبناء الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات.

وأكد التقرير الختامي للملتقى أن تمكين الشباب الفلسطيني وإشراكهم الفعلي في صناعة القرار الوطني يمثلان أولوية لا تراجع عنها، معتبرًا أن العملية الانتخابية الديمقراطية تشكل مدخلًا أساسيًا لإنجاز الوحدة الوطنية الفلسطينية.

واختُتمت أعمال الملتقى بالتأكيد على مواصلة وتكثيف الجهود الشبابية والوطنية، والاستمرار في الحراك الديمقراطي والميداني، للدفع نحو تنظيم انتخابات شاملة لكافة أطر المجلس الوطني الفلسطيني، بما يضمن تمثيلًا حقيقيًا وعادلًا لجميع أطياف الشعب الفلسطيني وفئاته المختلفة.

المصدر / بيروت/ فلسطين أون لاين: