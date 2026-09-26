"الحية": الصحفيون الفلسطينيون حملوا الحقيقة إلى العالم رغم الاستهداف

وجّه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية، تحية إلى الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين، مشيدًا بما وصفه بدورهم في نقل الحقيقة إلى العالم رغم ما قال إنه تعرضهم للترهيب والاستهداف الإسرائيلي.

وقال الحية، في تصريح صحفي، اليوم السبت، أن الصحفيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية «حملوا الحقيقة إلى العالم»، مستذكرًا ضحايا العاملين في القطاع الإعلامي، من شهداء وجرحى، ومشيدًا بما اعتبره تضحياتهم في سبيل نقل الأحداث بالصورة والكلمة.

وأضاف أن الصحفيين كانوا «صوت شعبنا وشهود جرائم العدو فيه»، مؤكدًا، وفق تصريحه، التمسك باستمرار نقل الحقيقة وإبقاء القضية الإعلامية حاضرة رغم الظروف الصعبة.

المصدر / فلسطين أون لاين