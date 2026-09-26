الانتخابات التشريعية 2026.. بدء الترشح اليوم وموعد الاقتراع

محمد زقوت

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية اليوم السبت 26 أيلول/سبتمبر 2026 بدء فترة الترشح للانتخابات التشريعية الفلسطينية، وفق الجدول الزمني للمفاصل القانونية للانتخابات التشريعية 2026.

وأوضح الجدول أدناه أن فترة استقبال طلبات الترشح تستمر لمدة 12 يومًا، وتنتهي يوم الأربعاء 7 تشرين الأول/أكتوبر 2026، فيما حُدد يوم الإثنين 5 أكتوبر موعدًا أخيرًا لانسحاب مرشحي القوائم قبل انتهاء فترة الترشح.

وبعد إغلاق باب الترشح، تبدأ لجنة الانتخابات دراسة طلبات الترشح يوم الخميس 8 أكتوبر وتستمر حتى السبت 10 أكتوبر 2026، على أن تستكمل الإجراءات القانونية المتعلقة بالتصويب والطعن والبت في طلبات الترشح وفق المدد المحددة في الجدول.

ومن المقرر نشر الكشف الأولي بأسماء القوائم والمرشحين يوم الأحد 18 تشرين الأول/أكتوبر 2026، مع فتح باب الاعتراض عليه لمدة ثلاثة أيام، حتى الثلاثاء 20 أكتوبر.

كما حدد الجدول يوم الأربعاء 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 موعدًا أخيرًا لانسحاب القوائم المرشحة، على أن تُنشر القائمة النهائية بأسماء القوائم ومرشحيها يوم الخميس 5 نوفمبر.

وتبدأ الدعاية الانتخابية يوم الجمعة 6 نوفمبر 2026، وتستمر حتى الخميس 26 نوفمبر، فيما يتوقف النشاط الدعائي قبل يوم الاقتراع وفق المدة القانونية المحددة في الجدول.

موعد انتخابات المجلس التشريعي 2026

وبحسب الجدول، يجرى الاقتراع العام يوم السبت 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، فيما يسبق ذلك الاقتراع الخاص بقوى الأمن يوم الخميس 26 نوفمبر.

ويأتي هذا الجدول وفق المرسوم الرئاسي الصادر في 9 تموز/يوليو 2026 والداعي إلى إجراء الانتخابات التشريعية يوم 28 نوفمبر 2026، وبالاستناد إلى أحكام القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 وتعديلاته.





أهم المواعيد

بدء الترشح: 26 سبتمبر 2026.

انتهاء الترشح: 7 أكتوبر 2026.

نشر الكشف الأولي: 18 أكتوبر 2026.

نشر القائمة النهائية: 5 نوفمبر 2026.

بدء الدعاية الانتخابية: 6 نوفمبر 2026.

الاقتراع المسبق لقوى الأمن: 26 نوفمبر 2026.

يوم الاقتراع: 28 نوفمبر 2026.

المصدر / فلسطين أون لاين+مواقع الإلكترونية