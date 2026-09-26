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قاسم ينتقد موقف "مجلس السلام" من وكالة الأونروا

26 سبتمبر 2026 . الساعة 12:20 بتوقيت القدس
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الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم

قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، اليوم السبت، إن إعلان مجلس السلام عدم التعامل مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وعدم منحها دورًا، ينسجم مع الموقف الإسرائيلي الهادف إلى إنهاء عمل الوكالة ومنعها من تقديم الإغاثة للفلسطينيين وتصفية حق العودة.

وأضاف قاسم، في تصريح له، أن من "الغريب" اتخاذ مجلس السلام هذا الموقف تجاه الأونروا، في وقت يعجز فيه، وفق قوله، عن تقديم الإغاثة لقطاع غزة أو إلزام الاحتلال بالالتزام باتفاق وقف إطلاق النار ووقف ما وصفه بالقتل اليومي بحق الفلسطينيين في القطاع.

وأشار إلى أن الموقف من الأونروا يأتي في ظل استمرار الاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة، وأهمية دور الوكالة في تقديم الخدمات والمساعدات للاجئين الفلسطينيين.

وتأتي تصريحات قاسم في ظل استمرار الجدل بشأن دور وكالة الأونروا في تقديم الخدمات والإغاثة للاجئين الفلسطينيين، بالتزامن مع تفاقم الاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة واستمرار الدعوات الدولية لضمان وصول المساعدات إلى السكان.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الأونروا #حازم قاسم #مجلس السلام

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