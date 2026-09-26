اقتحامات إسرائيلية وإغلاقات تعرقل حركة الفلسطينيين في الضفة

تواصلت اقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدن وبلدات ومخيمات في الضفة الغربية، فجر اليوم السبت، تزامنًا مع مداهمة منازل المواطنين وتفتيشها واحتجاز السكان، وإغلاق طرق وبوابات عسكرية في عدد من المناطق.

ففي محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن بشار عودة، عقب مداهمة منزله في ضاحية شويكة شمال مدينة طولكرم وتفتيشه.

كما داهمت قوات الاحتلال، خلال اقتحامها بلدة زيتا شمال طولكرم، عددًا من منازل المواطنين وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، وأخضعت سكانها للاستجواب الميداني، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وتشهد بلدات وقرى محافظة طولكرم اقتحامات يومية ومتكررة لقوات الاحتلال، تتخللها مداهمات للمنازل وعمليات تفتيش واحتجاز واستجواب للمواطنين، بالتزامن مع مواصلة عدوانها على مدينة طولكرم ومخيميها لليوم الـ608 على التوالي.

وفي القدس، اقتحمت قوات الاحتلال بعد منتصف الليل بلدة كفر عقب شمال القدس، وسيرت آلياتها في شوارعها قبل أن تنسحب باتجاه مدينة البيرة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال حيّي أم الشرايط والجنان في مدينة البيرة، ومخيم الأمعري، وسط إطلاق قنابل الصوت، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

وفي مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، اقتحمت قوة من جيش الاحتلال المخيم فجر اليوم، وانتشرت في أنحاء متفرقة منه، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مداهمات.

وفي محافظة بيت لحم، أغلقت قوات الاحتلال جميع البوابات العسكرية المقامة عند مداخل قرى الريف الغربي للمحافظة، ومنعت المواطنين من العبور، بمن فيهم المشاة، ما أعاق تنقلهم بين القرى ومركز المدينة وإليها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال عزبة كارم الصرعاوي في منطقة خلايل اللوز، واستولت على جهاز تسجيل كاميرات المراقبة.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة تقوع وبلدات دار صلاح والشواورة وزعترة شرق المحافظة، وجابت شوارعها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

ووفق بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بلغ عدد الحواجز ونقاط الإغلاق والعوائق المرصودة بين محافظات الضفة الغربية 942 حاجزًا وعائقًا، منها 824 حاجزًا ونقطة إغلاق ثابتة، و118 عائقًا خطيًا من السواتر والخنادق وحواجز الطرق، ويصل مجموع أطوال هذه العوائق إلى نحو 107.7 كيلومتر، وفق معطيات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

المصدر / فلسطين أون لاين