"واتساب" يوجه إرشادات لحماية الحسابات من محاولات الاختراق

وجّهت شركة Meta تحذيرات وإرشادات أمنية لمستخدمي تطبيق واتساب، في ظل تصاعد محاولات الاحتيال الرقمي التي تستهدف الحسابات الشخصية عبر انتحال الهوية وإرسال رسائل مزيفة، داعية إلى اتخاذ خطوات لحماية الحسابات والبيانات الشخصية.

وأوصت الشركة المستخدمين بتفعيل ميزة التحقق بخطوتين المدمجة في التطبيق، باعتبارها وسيلة إضافية لحماية الحساب من محاولات الاستيلاء عليه، إذ تتيح إنشاء رمز سري إضافي يمنع إعادة تسجيل الحساب حتى في حال حصول طرف آخر على رمز التحقق المرسل عبر الرسائل النصية.

كما يتيح واتساب ربط الحساب بعنوان بريد إلكتروني موثوق، بما يساعد المستخدم على استعادة الوصول إلى حسابه عند نسيان رمز التحقق بخطوتين، إلى جانب توفير تنبيهات أمنية عند محاولة تسجيل الحساب أو استخدامه من جهاز جديد.

وشددت الإرشادات على ضرورة عدم مشاركة رموز التحقق مع أي شخص، حتى في حال تلقي رسائل أو اتصالات تدعي الحاجة إليها، فضلًا عن الحذر من الروابط والرسائل المشبوهة التي قد تستخدم في عمليات الاحتيال أو سرقة بيانات الحسابات.

وتواصل المنصة تطوير أنظمة حماية تلقائية لرصد الروابط والأنشطة المشبوهة والحد من محاولات المحتالين استهداف المستخدمين والمجموعات، ضمن إجراءات تهدف إلى تعزيز أمن وخصوصية التواصل عبر التطبيق.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات