المغرب والجزائر يحققان انطلاقة قوية ومصر تتعثر أمام أنغولا

حقق منتخبا المغرب والجزائر انطلاقة قوية في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2027، مساء الجمعة، فيما اكتفى المنتخب المصري بتعادل مخيّب بدون أهداف أمام ضيفه الأنغولي، ضمن منافسات الجولة الأولى.

ففي المجموعة الأولى، استهل المنتخب المغربي مشواره بفوز ثمين على ضيفه الغابوني 2-0، على ملعب “الأمير مولاي عبد الله” في الرباط.

وبهذا الفوز، تصدّر “أسود الأطلس” المجموعة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف أمام النيجر التي تغلبت على ليسوتو 2-1، فيما جاء منتخب الغابون ثالثا دون نقاط، بفارق الأهداف أمام ليسوتو.

وفرض المنتخب المغربي سيطرته على مجريات الشوط الأول، وكان قريبا من افتتاح التسجيل بعدما ارتدت تسديدة عز الدين أوناحي من القائم، قبل أن ينجح نصير مزراوي في هزّ الشباك في الدقيقة 36 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وكاد نائل العيناوي أن يضاعف تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، بعدما انفرد بالحارس إثر تمريرة ذكية من عبد الصمد الزلزولي، لكنه أهدر الفرصة.

وواصل المنتخب المغربي ضغطه في الشوط الثاني، قبل أن يعزز تقدمه في الدقيقة 84 عن طريق سفيان رحيمي، الذي سدد بيسراه من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة عرضية من بلال الخنوس.

وفي المجموعة الثانية، استهل المنتخب المصري مشواره بالتعادل السلبي أمام ضيفه الأنغولي، في مباراة عانى خلالها أصحاب الأرض من صعوبة في اختراق الدفاع الأنغولي رغم اكتمال صفوفه بمشاركة جميع نجومه وفي مقدمتهم محمد صلاح.

وألغى الحكم هدفا لمصطفى زيكو في الدقيقة 22 بداعي التسلل، فيما شكلت الهجمات المرتدة للمنتخب الأنغولي خطورة حقيقية على مرمى الحارس مصطفى شوبير.

وتتصدّر مالاوي الترتيب العام للمجموعة برصيد 3 نقاط بعد فوزها على جنوب السودان 2-1، بينما يأتي منتخبا مصر وأنغولا في المركزين الثاني والثالث برصيد نقطة لكل منهما.

وفي المجموعة التاسعة، حقق المنتخب الجزائري فوزا مستحقا على ضيفه الزامبي 3-1، ليتصدّر الترتيب بفارق الأهداف أمام توغو التي تغلبت على بوروندي بهدف دون رد.

وسجّل ثلاثية “محاربي الصحراء” جوان حجام وإبراهيم مازا وأنيس حاج موسى في الدقائق 2 و67 و74، بينما أحرز فاشيون ساكالا هدف زامبيا الوحيد في الدقيقة 57.

وتشهد التصفيات مشاركة 48 منتخبا موزعة على 12 مجموعة، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من المجموعات التي لا تضمّ أحد منتخبات الدول المضيفة إلى النهائيات المقررة في كينيا وتنزانيا وأوغندا خلال الفترة من 19 يونيو/حزيران إلى 17 يوليو/تموز 2027.

المصدر / وكالات