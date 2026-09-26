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وقفات في المغرب دعما لـ”الصمود الفلسطيني” ورفضا للتطبيع

26 سبتمبر 2026 . الساعة 08:54 بتوقيت القدس
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جانب من الوقفات المغربية دعماً للشعب الفلسطيني ورفضاً للتطبيع

شارك مئات المغاربة في وقفات بعدة مدن، أمس الجمعة، تضامنا مع الشعب الفلسطيني ورفضا للتطبيع مع "إسرائيل".

وانطلقت الوقفات في عدة مدن من بينها العاصمة الرباط، وتطوان (شمال) ومراكش (وسط) وآيت ملول وأكادير (جنوب)، بدعوة من الهيئة المغربية للدعم والنصرة (غير حكومية).

وردد المحتجون شعارات تحيي صمود الفصائل الفلسطينية، مثل: “تحية مغربية لفلسطين الأبية”، و”عاشت المقاومة”، و”تحية مغربية، مقاومة أبية”.

كما ندد المشاركون خلال الوقفات بالاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى في القدس المحتلة، وأشادوا بـ”الصمود الفلسطيني”.

ورفع المشاركون صور قبة الصخرة داخل حرم المسجد الأقصى، بالإضافة إلى لافتات مثل: “جمعة الأقصى، ورفض التطبيع”، و”أوقفوا الإبادة والتجويع، الحرية لفلسطين”.

وتأتي هذه الوقفات بالتزامن مع تصاعد اقتحامات المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى خلال الأعياد اليهودية، وسط حماية مشددة من القوات الإسرائيلية وإجراءات عسكرية في القدس.

وتزامنت الاقتحامات مع تشديدات إسرائيلية واسعة في المدينة، شملت إغلاق عدد من الشوارع الرئيسية ومعظم الحواجز التي تربط الضفة الغربية بالقدس، وسط انتشار مكثف للقوات الإسرائيلية.

وأدت الإجراءات إلى عرقلة حركة الفلسطينيين بين الضفة الغربية والقدس، فيما علق عدد من الفلسطينيين من سكان القدس في الضفة ولم يتمكنوا من العودة إلى المدينة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#المغرب #التطبيع #وقفات

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