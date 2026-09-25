ميتا تكشف أدوات جديدة لصناعة الألعاب بالذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة ميتا أثناء مؤتمرها "Meta Connect" عن "Horizon Create" و"Horizon Studio"، وهما أداتان تحوّلان الأوامر النصية البسيطة إلى ألعاب ثنائية أو ثلاثية الأبعاد متكاملة للهواتف.

وكلا الأداتين متوفرتان الآن في مرحلة الوصول المبكر، ويمكن للراغبين الانضمام إلى قائمة الانتظار.

و"Horizon Create" هو تطبيق مستقل للهواتف، يمكن المستخدم من وصف اللعبة التي يريدها كما لو كان يشرحها لصديق، أو البدء باستخدام قالب جاهز، بحسب تقرير لموقع "ديجيتال تريندز" المتخصص في أخبار التكنولوجيا.

وبعدها، يبني الذكاء الاصطناعي للمستخدم لعبة قابلة للعب، تتضمن أنظمة للتقدم، ومستوى صعوبة متوازنًا، وتوجهًا فنيًا، وأنماطًا للعب الجماعي.

ويمكن أيضًا تعديل الشخصيات والقصة والأسلوب الفني باستخدام المزيد من الخيارات. وبمجرد بدء عملية البناء، يمكن للمستخدم متابعة عمله وتلقي إشعار عند جاهزية اللعبة للاختبار. كما يمكن تشغيل مشروعات متعددة في الوقت نفسه.

ويقدم "Horizon Studio" الفكرة نفسها عبر متصفح مع تحكم أدق. ولا يتطلب تثبيتًا أو جهاز كمبيوتر مخصصًا للألعاب، ويتيح للمستخدم ترتيب المشاهد، وتبديل العناصر، وتعديل البرامج النصية يدويًا.

وتتشارك الأداتان في بنية أساسية واحدة، ما يسمح بنقل المشروعات بين الهاتف والمتصفح دون الحاجة إلى البدء من جديد. يشمل ذلك الأصول والأنظمة وسجل التحديثات.

أين ستظهر هذه الألعاب المصممة بالذكاء الاصطناعي؟

يمكن للألعاب المنشورة أن تظهر مباشرةً في صفحات فيسبوك وإنستغرام وهورايزون.

ويستطيع أي شخص يتصفح إنستغرام النقر على مقطع فيديو والانضمام إلى جلسة اللعب الجماعي في غضون ثوانٍ، دون الحاجة إلى تحميل أي شيء. وستحظى الألعاب الممتعة التي تجذب اللاعبين باستمرار بانتشار أوسع ورؤية أكبر.

وقالت "ميتا" إن كل لعبة تخضع لفحوصات للسلامة وتحصل على تصنيف عمري آلي قبل طرحها.

ويأتي هذا التحديث في الوقت الذي تتجه فيه منصة "Horizon"، التي بدأت كتطبيق للواقع الافتراضي، نحو الهواتف المحمولة. وكانت "ميتا" قد جربت إنشاء الألعاب باستخدام الأوامر النصية، بما في ذلك عبر تطبيق مدعوم بالذكاء الاصطناعي يحمل اسم "Pocket"، يتيح للمستخدم إنشاء الألعاب المصغرة ولعبها ومشاركتها باستخدام اللغة الطبيعية.

وتتيح منصات ألعاب أخرى مثل "Unity" و"Roblox" أيضًا للمستخدمين إنشاء ألعاب من خلال الأوامر النصية.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الألعاب التي ينشئها الذكاء الاصطناعي قادرة على منافسة الألعاب المصممة يدويًا، لكن "ميتا" تراهن على رغبة المستخدمين في تجربتها.

المصدر / مواقع الكترونية