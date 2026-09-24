مستوطنون يحرقون مركبتين ويخطون شعارات عنصرية شمال رام الله

أحرق مستوطنون، فجر اليوم الخميس، مركبتين في قرية عطارة شمال رام الله، وخطّوا شعارات عنصرية ومعادية على عدد من ممتلكات المواطنين، قبل أن ينسحبوا من المكان.

وأفادت مصادر محلية بأن مجموعة من المستوطنين أضرمت النار في المركبتين، ثم شرعت بكتابة شعارات على ممتلكات الأهالي، في اعتداء جديد يضاف إلى سلسلة اعتداءات استيطانية متصاعدة في المنطقة.

وتزامن الهجوم مع استمرار تحركات استيطانية في خربة طرفين التابعة لقرية عطارة، حيث أقام مستوطنون بؤرة استيطانية واستولوا على أراضٍ، فيما بدأوا مطلع العام الجاري بتعبيد طريق باتجاه الخربة.

وسبق أن استولى مستوطنون، في تموز/يوليو الماضي، على منزل في عطارة، عقب اعتداء بالضرب والاحتجاز طال مواطنين في الخربة خلال حزيران/يونيو.

وجاء إحراق المركبتين بعد ساعات من إضرام مستوطنين النار، مساء أمس الأربعاء، في أراضٍ قرب منازل المواطنين بقرية برقا شرق رام الله.

وبحسب توثيق مركز معلومات فلسطين "مُعطى"، بلغ عدد اعتداءات المستوطنين منذ بداية العام وحتى نهاية آب/أغسطس الماضي 4357 اعتداءً، متجاوزًا إجمالي الاعتداءات المسجلة خلال عام 2025، والتي بلغت 3818 اعتداءً.

وأشار المركز إلى أن ذروة الاعتداءات خلال الفترة المرصودة بلغت 628 اعتداءً، أسفرت عن إصابة وأضرار مباشرة طالت 164 مواطنًا، إلى جانب تخريب واقتلاع 21,508 أشجار، بينها 19,375 شجرة زيتون.

وتتواصل اعتداءات المستوطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، من خلال إحراق المركبات والمنازل والأراضي، والاعتداء على المواطنين والاستيلاء على ممتلكاتهم، في ظل توسع البؤر الاستيطانية ومحاولات فرض وقائع جديدة على الأرض.

المصدر / فلسطين أون لاين