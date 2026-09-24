الأرصاد توضح حالة الطقس في فلسطين اليوم الخميس

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24 سبتمبر 2026 . الساعة 08:35 بتوقيت القدس
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أجواء صيفية ولا تغيّر على درجات الحرارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الخميس، أن يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صافٍ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى أدنى من معدلها السنوي العام بقليل.

ويكون الجو صيفيًا عاديًا نهارًا في المناطق الجبلية والمرتفعة، وحارًا بشكل كبير في المناطق السهلية والساحلية، فيما يسود جو شديد الحرارة في الأغوار.

وليلًا، يصبح الطقس منعشًا في المناطق الجبلية، وأقل اعتدالًا في المناطق السهلية والساحلية.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا، ويكون البحر خفيفًا إلى متوسط ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين
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