الاحتلال يشن حملة اقتحامات ومداهمات في عدة محافظات بالضفة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، عمليات الاقتحام والمداهمة في عدة مناطق بالضفة الغربية، وسط انتشار واسع للآليات العسكرية واعتقالات وملاحقات، بالتزامن مع اعتداءات للمستوطنين وإغلاق طرق وقطع التيار الكهربائي عن سكان عدد من المناطق.

ففي مدينة قلقيلية، دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية برفقة جرافة إلى المدينة، وسط اندلاع مواجهات أسفرت عن إصابة مواطنين اثنين برصاص الاحتلال، وفق مصادر محلية.

وشنّت القوات حملة مداهمات واعتقالات في منطقة الطُبال، أسفرت عن اعتقال الشابين فادي يوسف داود وخالد محمود نزال، كما داهمت عددًا من المنازل وجرفت أرضًا في المنطقة.

وامتدت الاقتحامات إلى بلدتي حبلة وعزون، جنوب وشرق قلقيلية، حيث داهمت قوات الاحتلال بناية سكنية في حبلة، بينما نفذت حملة مداهمات واعتقالات في عزون.

وفي محافظة طوباس، توغلت قوات الاحتلال في مدينة طوباس وداهمت أحد المنازل، فيما دفعت بتعزيزات عسكرية برفقة جرافة إلى بلدة طمون جنوب المحافظة، وسط انتشار للآليات في أحيائها وتنفيذ حملة مداهمات واسعة واعتقالات طالت عددًا من الشبان.

كما طالت الاقتحامات قرية تياسير شرق طوباس، حيث داهمت قوات الاحتلال أحد المنازل.

وفي محافظة نابلس، توغلت قوات الاحتلال في قرية بيت امرين وبلدة سبسطية شمال غرب المحافظة، كما دخلت مدينة نابلس من جهة حاجز بيت فوريك.

وبالتزامن، ظهرت بؤرة استيطانية جديدة في منطقة "الظهر" شرقي بيت فوريك، بينما أقدم مستوطنون على إغلاق الطريق المؤدي إلى منطقة المسعودية شمال غرب نابلس، وقطع التيار الكهربائي عن سكان المنطقة، وسط اعتداءات متواصلة.

وفي جنين، طالت الاقتحامات بلدة السيلة الحارثية غرب المحافظة، فيما داهمت قوات الاحتلال منزلًا خلال دخولها قرية كفر قود شمال غرب جنين.

أما في الخليل، فقد دخلت قوات الاحتلال مدينة الظاهرية جنوب المحافظة، في حين أغلق مستوطنون الطريق المؤدي إلى قرية أم الخير في مسافر يطا جنوب الخليل.

وفي رام الله، داهمت قوات الاحتلال منزلًا خلال اقتحامها قرية المغير شمال شرق المحافظة، بينما امتدت عملياتها إلى بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

وتأتي هذه الاقتحامات والاعتداءات في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال والمستوطنون تصعيد تحركاتهم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، وسط مداهمات واعتقالات وإغلاقات للطرق، إلى جانب اعتداءات استيطانية متكررة تستهدف المواطنين وممتلكاتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين