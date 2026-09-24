إصابات برصاص الاحتلال وإطلاق نار وقصف في مناطق متفرقة بغزة

أصيب مواطنان، فجر اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالتزامن مع إطلاق نار وقصف مدفعي وعمليات نسف، وتحليق مكثف ومنخفض لطائرات الاستطلاع في أجواء مناطق متفرقة من قطاع غزة، في ظل استمرار خروقات اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي أحدث الخروقات، أصيبت مواطنة برصاص قوات الاحتلال في شارع العشرين بمخيم النصيرات وسط القطاع، فيما أصيب فلسطيني آخر برصاص الدبابات الإسرائيلية في مخيم البريج.

وأطلقت الدبابات الإسرائيلية نيرانًا مكثفة شمال شرقي مخيم البريج، فيما امتدت أصوات إطلاق النار إلى مناطق مختلفة من المحافظة الوسطى ومخيم النصيرات.

وفي جنوب القطاع، شهدت المناطق الجنوبية من مدينة خانيونس إطلاق نار كثيفًا من الآليات الإسرائيلية، بالتزامن مع تحليق مكثف ومنخفض لطائرات الاستطلاع في أجواء مواصي خانيونس، فيما استهدف إطلاق النار مناطق شمال غربي مدينة رفح، لا سيما محيط منطقة الشاكوش.

أما شمال القطاع، فأطلقت قوات الاحتلال النار وقذائف المدفعية شرق مخيم جباليا وبيت لاهيا، بالتزامن مع إطلاق قنابل إنارة شمال غربي بيت لاهيا، وتحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في أجواء مدينة غزة وغرب جباليا وبيت لاهيا.

وفي وقت متأخر من الليل، أفادت مصادر محلية بتحليق طائرات مسيّرة من نوع "كواد كابتر" فوق مدينة غزة، وإلقائها أكياسًا تحتوي مواد ذات رائحة كريهة، دون معرفة طبيعة هذه المواد أو الغرض من استخدامها.

كما سُمع فجر اليوم دوي انفجار في مدينة غزة، قبل أن تفيد مصادر محلية بأن الصوت ناتج عن عمليات نسف تنفذها قوات الاحتلال شرق المدينة.

وتأتي هذه التطورات في ظل تواصل خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار، والتي شملت خلال الأيام الماضية إطلاق النار والقصف المدفعي وعمليات النسف والاستهداف المباشر، وأسفرت عن شهداء وجرحى في مناطق مختلفة من القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين