لاعب حر وُلد في القصر واختار كرة القدم طريقًا له

متابعة/ فلسطين أون لاين:

أصبح لاعب منتخب بروناي فايق بلقية، البالغ من العمر 28 عامًا، لاعبًا حرًا بعد انتهاء عقده مع نادي راتشابوري التايلاندي، ليبدأ رحلة البحث عن فريق جديد لمواصلة مسيرته الكروية.

وينتمي بلقية إلى العائلة المالكة في بروناي، فهو ابن شقيق سلطان البلاد حسن البلقية، ما جعله من أبرز اللاعبين الذين ارتبط اسمهم بالثروة والعائلة الحاكمة في عالم كرة القدم.

لكن بعيدًا عن خلفيته العائلية، اختار فايق منذ صغره أن يسلك طريق كرة القدم، حيث خاض تجارب في أكاديميات أندية إنجليزية بارزة، من بينها ساوثهامبتون وتشيلسي وليستر سيتي.

وبدأ مشواره الاحترافي في البرتغال، قبل أن ينتقل إلى الملاعب التايلاندية، حيث واصل مسيرته بعيدًا عن أجواء القصر والعائلة المالكة.

وعلى الصعيد الدولي، مثّل بلاده بروناي، وشارك مع المنتخب في 6 مباريات، كما حمل شارة القيادة في بعض المناسبات.

وبعد انتهاء تجربته مع راتشابوري، يجد فايق بلقية نفسه أمام فصل جديد من مسيرته، بعدما أصبح لاعبًا حرًا يبحث عن نادٍ جديد لمواصلة مشواره في اللعبة التي اختارها شغفًا منذ طفولته.

المصدر / فلسطين أون لاين