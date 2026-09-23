فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تشييع جثامين أربعة شهداء بقصف إسرائيلي شرق مدينة غزة

لاعب حر وُلد في القصر واختار كرة القدم طريقًا له

255 مبنى مهددًا بالسقوط في غزة.. نداء عاجل لإخلاء العائلات وإنقاذ الأرواح

7 شهداء وإصابات بقصف وإطلاق نار إسرائيلي في غزة

استشهاد المنفذ.. إصابة جندي في عملية دهس غرب رام الله

حماس: عملية بيت عور رد على جرائم الاحتلال وانتهاكاته

رياض محرز ضمن قائمة أحد فرق الدوري الإسباني

قبل العواصف الشتوية.. أهالي ومخاتير حي الزيتون يطلقون "الإنذار الأخير"

خاص لـ"فلسطين" | رئيس بلدية غزة يحذر: المدينة أمام كارثة غير مسبوقة والمباني المتضررة "قنابل موقوتة"

الشرع: الجولان أرض سورية وإجراءات الضم باطلة وملغاة

لاعب حر وُلد في القصر واختار كرة القدم طريقًا له

23 سبتمبر 2026 . الساعة 20:11 بتوقيت القدس
...
لاعب منتخب بروناي فايق بلقية
متابعة/ فلسطين أون لاين:

أصبح لاعب منتخب بروناي فايق بلقية، البالغ من العمر 28 عامًا، لاعبًا حرًا بعد انتهاء عقده مع نادي راتشابوري التايلاندي، ليبدأ رحلة البحث عن فريق جديد لمواصلة مسيرته الكروية.

وينتمي بلقية إلى العائلة المالكة في بروناي، فهو ابن شقيق سلطان البلاد حسن البلقية، ما جعله من أبرز اللاعبين الذين ارتبط اسمهم بالثروة والعائلة الحاكمة في عالم كرة القدم.

لكن بعيدًا عن خلفيته العائلية، اختار فايق منذ صغره أن يسلك طريق كرة القدم، حيث خاض تجارب في أكاديميات أندية إنجليزية بارزة، من بينها ساوثهامبتون وتشيلسي وليستر سيتي.

وبدأ مشواره الاحترافي في البرتغال، قبل أن ينتقل إلى الملاعب التايلاندية، حيث واصل مسيرته بعيدًا عن أجواء القصر والعائلة المالكة.

وعلى الصعيد الدولي، مثّل بلاده بروناي، وشارك مع المنتخب في 6 مباريات، كما حمل شارة القيادة في بعض المناسبات.

وبعد انتهاء تجربته مع راتشابوري، يجد فايق بلقية نفسه أمام فصل جديد من مسيرته، بعدما أصبح لاعبًا حرًا يبحث عن نادٍ جديد لمواصلة مشواره في اللعبة التي اختارها شغفًا منذ طفولته.

المصدر / فلسطين أون لاين
#كرة القدم #منتخب بروناي #فايق بلقية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة